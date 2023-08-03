Глава МИД: Украина и Турция координируют возвращение РФ в "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Турция координируют усилия по возвращению России к Черноморской зерновой инициативе.

Об этом Кулеба сказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По мнению главы МИД, единственным человеком, который может вернуть российского президента Владимира Путина к выполнению "зерновой сделки", является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Украина координирует с Эрдоганом, чтобы Путин вернулся в Черноморское зерновое соглашение, а Эрдоган координирует с Зеленским. Это общий интерес", – пояснил он.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с Путиным.

Накануне, 2 августа, президенты Турции и России обсудили "зерновую сделку" и предстоящий визит Путина, который может произойти уже в этом месяце.