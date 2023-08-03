Молдова опровергла слухи из росСМИ об открытии отеля на территории посольстве в Москве

Министерство иностранных дел Молдовы опровергло сообщения российских пропагандистских СМИ о якобы открытии на территории посольства в Москве коммерческих структур.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Российское издание "Комсомольская правда" в четверг со ссылкой на "источник" написало, что посол Молдовы в России Лилиан Дарий планирует открыть на территории посольства отель, ресторан национальной кухни и складские помещения.

По данным издания, Дарий якобы пытается заручиться поддержкой министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

В МИД России успели прокомментировать публикацию и заявили: если информация подтвердится, "речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях".

Советник главы молдавского МИД по коммуникациям Игорь Захаров в комментарии NewsMaker подчеркнул: "Комплекс зданий, находящихся в ведении посольства Молдовы в России, используется в строгом соответствии с международным правом о деятельности дипломатических представительств".

"Наше посольство в РФ не ведет коммерческой деятельности", – добавил он.

Напомним, Молдова в прошлом месяце решила выслать 45 сотрудников российского посольства в Кишиневе.

Это произошло после публикации расследования, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

Смотрите видео "Европейской правды" о том, как Россия разрушает Молдову изнутри и почему пропаганда РФ там эффективна.