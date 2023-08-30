Посол Британії порадила Києву, як говорити з партнерами

Посол Британії Мелінда Сіммонс, яка завершує чотирирічну місію в Україні, заявила, що Києву треба доводити Заходу, що вона – цінний для нього партнер.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю BBC.

За її словами, одна з речей, яку доводиться робити Україні для отримання військової та фінансової допомоги, – це постійно доводити, що вона – цінний партнер для різних країн.

"Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям важко зрозуміти, чому Україні треба постійно показувати світові, що саме це і треба робити", – додала Сіммонс.

Водночас посол Британії заявила, що розуміє емоції українців, зізнавшись, що також втрачала людей на цій війні.

"Але водночас ви чи ваш уряд має дивитися на все це очима тих іноземних урядів, які надають гроші чи військове обладнання. І які повинні звітувати за це перед своїми громадянами. І там немає місця для емоційних розмов", – зауважила Сіммонс.

На її думку, це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова, де має йтися не лише про боротьбу, але й про відданість України своїм інституціям, справедливості та прозорості, хоч "як би важко не було це чути".

Посол Британії також записала прощальне звернення українською мовою перед тим, як вирушить назад у Британію.

З вересня Мелінду Сіммонс на посаді посла Британії в Україні замінить Мартін Гарріс.