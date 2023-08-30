Посол Британии посоветовала Киеву, как говорить с партнерами

Посол Великобритании Мелинда Симмонс, которая завершает четырехлетнюю миссию в Украине, заявила, что Киеву надо доказывать Западу, что она – ценный для него партнер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью BBC.

По ее словам, одна из вещей, которую приходится делать Украине для получения военной и финансовой помощи, – это постоянно доказывать, что она – ценный партнер для разных стран.

"Ведь эти страны подключаются и оказывают такую поддержку впервые в истории. Украинцам трудно понять, почему Украине надо постоянно показывать миру, что именно это и надо делать", – добавила Симмонс.

В то же время посол Великобритании заявила, что понимает эмоции украинцев, признавшись, что также теряла людей на этой войне.

"Но в то же время вы или ваше правительство должно смотреть на все это глазами тех иностранных правительств, которые предоставляют деньги или военное оборудование. И которые должны отчитываться за это перед своими гражданами. И там нет места для эмоциональных разговоров", – отметила Симмонс.

По ее мнению, это должен быть стратегический, четкий, конкретный разговор, где речь должна идти не только о борьбе, но и о преданности Украины своим институтам, справедливости и прозрачности, хотя "как бы трудно ни было это слышать".

Посол Великобритании также записала прощальное обращение на украинском языке перед тем, как отправится обратно в Британию.

С сентября Мелинду Симмонс на посту посла Великобритании в Украине заменит Мартин Харрис.