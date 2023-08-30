Білий дім працює з Конгресом над виділенням додаткових коштів Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з членами Конгресу, щоб схвалити виділення додаткового фінансування для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, виділення додаткових коштів Україні – "це те, чого ми з нетерпінням чекаємо і над чим будемо працювати".

"Наша адміністрація… перебуває в постійному контакті з членами Конгресу. Ми продовжуватимемо ці дискусії", – зазначила представниця Білого дому.

Вона додала, що Україна отримує допомогу не тільки від США, а й від американських союзників і партнерів.

Напередодні у Пентагоні заявили, що мають гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.

На початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.

Республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.