"Хвороба легіонерів" у Польщі: кількість жертв зросла до 16

У Підкарпатському воєводстві Польщі вже 16 осіб стали жертвами легіонельозу – легеневої інфекції, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок.

Про це свідчать дані санітарної інспекції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У померлих були супутні захворювання.

Також було підтверджено два нові випадки інфікування легіонелою. Загалом кількість хворих на легіонельоз зросла до 155.

Усі пацієнти госпіталізовані до лікарень у Жешуві, Жешувському повіті, Дебіці, Перемишлі, Колбушові, Ланьцуті, Сендзішуві Малопольському, Ясло та Любліні.

Епідеміологічне розслідування все ще триває, щоб визначити джерело інфекції.

Очікується, що в четвер санітарна інспекція повідомить про результати наступних проб води, відібраних для лабораторних досліджень.

Про спалах легіонельозу у Жешуві стало відомо минулого тижня. Тоді зафіксували понад 100 випадків інфікування.

28 серпня у чотирьох із дев'яти проб води, узятих із водогону Жешува, виявили бактерії легіонели – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожою диверсією спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві.