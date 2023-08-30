У Румунії іммігранти вперше стали причиною демографічного зростання

За 2022 рік Румунія вперше зафіксувала приріст населення за рахунок імміграції.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Національного інституту статистики Румунії, які наводить PS News.

За даними статистики, кількість іммігрантів перевищила чисельність румунів, які залишили країну, приблизно на 85 тисяч осіб.

Так, минулого року до Румунії переїхали 286 556 іноземців, а 201 076 румунів виїхали в інші країни.

Статистичні дані свідчать, що станом на початок 2023 року постійне населення Румунії становило 19,05 мільйона осіб, що на 9 107 осіб більше, ніж на 1 січня 2022 року.

У січні 2023 року повідомлялося, що населення Естонії зросло на 2%, при цьому зростання відбулося через масовий приїзд українців, що рятуються від війни.

Також рекордну чисельність населення за рахунок міграції зафіксували у Німеччині.