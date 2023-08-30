В Румынии иммигранты впервые стали причиной демографического роста

За 2022 год Румыния впервые зафиксировала прирост населения за счет иммиграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Национального института статистики Румынии, которые приводит PS News.

По данным статистики, количество иммигрантов превысило численность румын, которые покинули страну, примерно на 85 тысяч человек.

Так, в прошлом году в Румынию переехали 286 556 иностранцев, а 201 076 румын выехали в другие страны.

Статистические данные свидетельствуют, что по состоянию на начало 2023 года постоянное население Румынии составляло 19,05 миллиона человек, что на 9 107 человек больше, чем на 1 января 2022 года.

В январе 2023 года сообщалось, что население Эстонии выросло на 2%, при этом рост произошел из-за массового приезда украинцев, спасающихся от войны.

Также рекордную численность населения за счет миграции зафиксировали в Германии.