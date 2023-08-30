В Іспанії повідомили про спалах "хвороби легіонерів", є померлий

В іспанському місті Касерес повідомляють про спалах "хвороби легіонерів", медичні працівники відбирають зразки води, щоб з’ясувати джерело захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання El Mundo.

За даними видання, внаслідок хвороби загинула одна людина – це 85-річний чоловік.

Загалом підтвердили шість випадків зараження. Двоє інфікованих перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а четверо інших – у стабільному стані.

Фахівці обстежують джерела питної води, а також декоративні фонтани. Минулого тижня під час перевірки фонтанів була виявлена легіонела.

Мер міста Касерес Рафаель Матеос після цього заявив, що фонтани були продезінфіковані і пройшли шокову обробку.

Матеос зазначив, що легіонела має низький ризик зараження, і запевнив, що дуже малоймовірно заразитися через питну воду.

"Хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Спалах "хвороби легіонерів" також зафіксували у Польщі. Там жертвами захворювання стали вже 16 осіб, підтверджено 155 випадків зараження.

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожою диверсією спалах "хвороби легіонерів".