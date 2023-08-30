Президентка Косова розкритикувала Макрона за погрози переглянути безвіз

Президентка Косова Вйоса Османі розкритикувала французького президента Емманюеля Макрона за його заяву про можливість перегляду безвізового режиму для Приштини у зв’язку з загальмованими переговорами між Косовом та Сербією про нормалізацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Вйоса Османі заявила, що будь-яке призупинення безвізових поїздок до Європейського Союзу для громадян її країни "вб’є діалог із Сербією раз і назавжди".

У квітні законодавці ЄС дали "зелене світло" громадянам Косова на безвізові мандрівки, починаючи з наступного року. Косово було останньою країною на Західних Балканах, яка не мала таких домовленостей про подорожі з ЄС.

У понеділок Макрон попередив, що візові обіцянки як Сербії, так і Косову можуть бути "переглянуті, якщо обидві сторони не будуть поводитись відповідально".

"Ми повинні бути дуже обережними в цьому стосунку, особливо коли стабільність Західних Балкан перебуває під загрозою", – сказав Макрон.

"Це був би найефективніший спосіб припинити діалог раз і назавжди. Такі заходи... спрямовані проти народу", – прокоментувала Османі журналістам.

Політика косовського прем’єр-міністра Альбіна Курті на півночі Косова загострила відносини із західними державами після того, як підтримувані поліцією мери-етнічні албанці прийшли на посади після виборів, які етнічна сербська більшість у регіоні бойкотувала.

Сполучені Штати та Європейський Союз тиснули на Курті, щоб той допоміг заспокоїти ситуацію після сутичок у травні.

Десятки людей тоді отримали поранення під час зіткнень між місцевими сербами та косовською поліцією та миротворцями під проводом НАТО.