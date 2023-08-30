Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз

Президент Косова Вьоса Османи раскритиковала французского президента Эмманюэля Макрона за его заявление о возможности пересмотра безвизового режима для Приштины в связи с заторможенными переговорами между Косово и Сербией о нормализации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Вьоса Османи заявила, что любая приостановка безвизовых поездок в Европейский Союз для граждан ее страны "убьет диалог с Сербией раз и навсегда".

В апреле законодатели ЕС дали "зеленый свет" гражданам Косово на безвизовые путешествия, начиная со следующего года. Косово было последней страной на Западных Балканах, не имевшей таких договоренностей о путешествиях из ЕС.

В понедельник Макрон предупредил, что визовые обещания как Сербии, так и Косово могут быть "пересмотрены, если обе стороны не будут вести себя ответственно".

"Мы должны быть очень осторожны в этом отношении, особенно когда стабильность Западных Балкан находится под угрозой", – сказал Макрон.

"Это был бы самый эффективный способ прекратить диалог раз и навсегда. Такие меры... направлены против народа", – прокомментировала Османи журналистам.

Политика косовского премьер-министра Альбина Курти на севере Косово обострила отношения с западными государствами после того, как поддерживаемые полицией мэри-этнические албанцы пришли на должности после выборов, которые этническое сербское большинство в регионе бойкотировало.

Соединенные Штаты и Европейский Союз давили на Курти, чтобы тот помог успокоить ситуацию после столкновений в мае.

Десятки человек получили ранения во время столкновений между местными сербами и косовской полицией и миротворцами под руководством НАТО.