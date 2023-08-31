У Чорногорії протестують проти уряду без просербських сил

У Чорногорії учасники протесту дві години блокували автомагістралі у різних частинах країни, протестуючи проти уряду без просербських партій.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Учасники акції приблизно на дві години, починаючи з 19:00, перекривали рух транспорту в різних регіонах країни за допомогою пікетів та автоколон. Люди принесли прапори Сербії, колишній прапор Чорногорії – триколор, прапори сербського народу та Сербської православної церкви із символом сербської єдності.

Так вони протестували проти створення урядової коаліції без блоку "За майбутнє Чорногорії" (ZBCG), до якого входять партії, що орієнтуються на Белград і Москву, але з колишніми партнерами "Демократичної партії соціалістів" (DPS) Міло Джукановича.

За чутками про хід переговорів, які веде лідер партії "Європа зараз" (PES) Мілойко Спаїч, до урядової більшості можуть увійти PES, помірковано просербські "Демократична Чорногорія" ("Демократи") та Соціалістична народна партія (SNP), а також партії національних меншин (албанців, боснійців, хорватів).

"Європа зараз" раніше була союзником коаліції "За майбутнє Чорногорії" та співпрацювала із ZBCG під час усіх останніх виборчих кампаній – у другому турі виборів президента країни та на виборах мера столиці, Подгориці.

Зараз, для стабільної більшості без залучення "За майбутнє Чорногорії", Спаїч нібито почав домовлятися про підтримку з колишніми політичними союзниками DPS, соціал-демократами.

Протести у вигляді блокування доріг чи автопробігів відбулися у Подгориці, Будві, на трасах Бар – Подгориця і Бар – Петровац, Бієло Поле – Беране – Подгориця, у районі Которської бухти та в Нікшичі.

Детальніше про підсумки виборів у Чорногорії читайте у статті: Перемога з невідомими: чому проросійські сили Чорногорії зберегли шанси на реванш