В Черногории протестуют против правительства без просербских сил

В Черногории протестующие два часа блокировали автомагистрали в разных частях страны, протестуя против правительства без просербских партий.

Об этом сообщает "Балканський оглядач", пишет "Европейская правда".

Участники акции примерно на два часа, начиная с 19:00, перекрывали движение транспорта в разных регионах страны с помощью пикетов и автоколонн. Люди принесли флаги Сербии, бывший флаг Черногории – триколор, флаги сербского народа и Сербской православной церкви с символом сербского единства.

Так они протестовали против создания правительственной коалиции без блока "За будущее Черногории" (ZBCG), в который входят партии, ориентирующиеся на Белград и Москву, но с бывшими партнерами "Демократической партии социалистов" (DPS) Мило Джукановича.

Согласно слухам о ходе переговоров, которые ведет лидер партии "Европа сейчас" (PES) Милойко Спаич, в правительственное большинство могут войти PES, умеренно просербские "Демократическая Черногория" ("Демократы") и Социалистическая народная партия (SNP), а также партии национальных меньшинств (албанцев, боснийцев, хорватов).

"Европа сейчас" ранее была союзником коалиции "За будущее Черногории" и сотрудничала с ZBCG во время всех последних избирательных кампаний – во втором туре выборов президента страны и на выборах мэра столицы, Подгорицы.

Сейчас, ради стабильного большинства без привлечения блока "За будущее Черногории", Спаич якобы начал договариваться о поддержке с бывшими политическими союзниками DPS, социал-демократами.

Протесты в виде блокирования дорог или автопробегов состоялись в Подгорице, Будве, на трассах Бар – Подгорица и Бар – Петровац, Биело Поле – Беране – Подгорица, в районе Которской бухты и в Никшиче.

Подробнее об итогах выборов в Черногории читайте в статье: Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шансы на реванш.