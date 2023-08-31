Що гальмує конфіскацію Заходом активів РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США, Сполучене Королівство, Канада, Японія та Європейський Союз заморозили понад 300 млрд євро активів Центробанку РФ. Крім того, ще близько $30 млрд, що належать підсанкційним російським олігархам, також "знерухомлені".

Зрозуміло, що вказані активи мають бути використані для компенсації збитків, завданих Україні, і для цього уже розглядаються різні варіанти.

Однак найбільш потужні інструменти для конфіскації російських активів і водночас чи не найбільші сумніви з цього приводу залишаються у Європейського Союзу. Докладніше – у статті голови Державної податкової служби (2019-2020), кандидата юридичних наук Сергія Верланова Як стягнути компенсацію збитків з РФ: виклики для України та Заходу.

На сьогодні вже існує кілька прикладів успішної конфіскації активів та їхньої передачі Україні.

З-поміж них – справа підсанкційного в США олігарха Константіна Малофєєва, власника телеканалу "Царьград". Також варто згадати намір Канади конфіскувати російський літак Ан-124. Нині країна вже розпочала юридичний процес для його передачі Україні.

В Україні теж триває процес конфіскації підсанкційних активів. Попри те, що 25,8 млрд грн є не такою значною сумою у порівнянні зі збитками, завданими російською агресією, видається, що він доводить, що саме конфіскація активів РФ є об’єктивно найкращим шляхом забезпечення відшкодування Україні.

Однак у Євросоюзі думки суттєво розходяться.

Для країн ЄС нині найбільш перспективною альтернативою реальної конфіскації – повної або часткової – виглядають інвестиційні доходи від підсанкційних російських активів.

Відомо, що більшість заморожених російських коштів перебувають у країнах Євросоюзу (223,7 млрд євро станом на липень 2023 року). Більшість із них (196,6 млрд) заблоковано у найбільшому європейському депозитарії Euroclear (Брюссель, Бельгія).

Заморожені активи працюють та приносять прибутки. Так, у першому півріччі 2023 року інвестиційний дохід становив 1,74 млрд євро, а в 2022 році – 821 млн євро.

Зараз у Євросоюзі відбуваються реальні дискусії між Європейською комісією і Європейським центральним банком, а також національними урядами найбільших країн-розпорядників заморожених коштів РФ. Зокрема, стосовно можливості використання вказаних коштів для допомоги Україні.

За інформацією західних ЗМІ та аналітиків, нині Єврокомісія розглядає варіант спеціального податку на доходи, отримані від заморожених активів. Надходження від нього планується спрямувати на допомогу Україні.

Основний опонент цього підходу – це Європейський центральний банк, адже на сьогодні євро є другою у світі валютою після долара США, у якій зберігаються суверенні активи держав.

Відповідно, на думку експертів Європейського центробанку, будь-яке втручання у суверенні активи може підірвати роль євро як міжнародної валюти резервів, спровокувати відтік суверенних інвестицій та, крім того, піддати сумніву юридичну стабільність і надійність європейських фінансової та правової систем.

Як першу реакцію на можливе запровадження спеціальних заходів стосовно заморожених активів розглядають і ймовірне виведення суверенних активів Бразилії на тлі побоювань санкцій з боку ЄС у звʼязку з вирубуванням лісів Амазонки.

Деякі експерти припускають, що вироблений механізм використання доходів, отриманих від підсанкційних російських активів, може знайти своє втілення у 12-му пакеті санкцій Європейського Союзу. Очікується, що його затвердять восени. Разом з тим, обговорюється прийняття законодавчого акта на рівні Євросоюзу, який би запровадив такий податок.

Варто зауважити, що стосовно юридичної природи такого податку одностайності думок також немає.

Зважаючи на реальність дискусій у Євросоюзі, українським дипломатам, політикам, фінансовим експертам та юристам необхідно не залишатися осторонь, а взяти найактивнішу участь у роботі Єврокомісії та Європейського центрального банку щодо у конфіскації доходів від заморожених російських активів та разом знайти рішення в інтересах Європи та України.

Докладніше – у матеріалі Сергія Верланова Як стягнути компенсацію збитків з РФ: виклики для України та Заходу.