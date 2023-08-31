Сильна буря у Литві: зірвані дахи і сотні зламаних дерев

Потужний буревій у Литві завдав значної шкоди у кількох районах країни, тисячі споживачів залишаються без світла.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Під час грози ввечері у середу у Литві зафіксували понад 14 600 розрядів блискавки, а окремі шквали вітру сягали 27 м/с.

Одразу після грози без електропостачання залишилися близько 22 тисяч споживачів, на ранок їхня кількість зменшилася до 9 тисяч.

Найбільшої шкоди негода завдала довкола містечок Ігналіна та Утена – на багатьох будинках пошкоджені дахи, обірвані електролінії, зламані або вирвані з коренем сотні дерев. Нерідко за однією адресою виклику рятувальники прибирають по 10-15 дерев.

Муніципальна влада перепросила за те, що не до всіх допомога доїде одразу, і просить проявити терпіння.

Постраждали також столиця Вільнюс і місто Каунас.

У деяких випадках дерева впали на машини та будівлі, але люди не постраждали.

Протягом дня у Литві продовжаться зливи з грозами, можливі пориви вітру до 17 метрів за секунду.

Нагадаємо, перед цим сильна буря завдала значних збитків на південному сході Польщі, поруч з українським кордоном. В деяких районах випав град розміром з м’яч для настільного тенісу.

У Словаччині в ніч на вівторок повідомляли про смерч.