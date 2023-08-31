Сильная буря в Литве: сорванные крыши и сотни сломанных деревьев

Мощный ураган в Литве нанес значительный ущерб в нескольких районах страны, тысячи потребителей остаются без света.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во время грозы вечером в среду в Литве зафиксировали более 14 600 разрядов молнии, а отдельные шквалы ветра достигали 27 м/с.

Сразу после грозы без электроснабжения остались около 22 тысяч потребителей, на утро их количество уменьшилось до 9 тысяч.

Наибольший ущерб непогода нанесла вокруг городков Игналина и Утена – на многих домах повреждены крыши, оборваны электролинии, сломаны или вырваны с корнем сотни деревьев. Нередко по одному адресу вызова спасатели убирают по 10-15 деревьев.

Муниципальные власти извинились за то, что не ко всем помощь доедет сразу, и просят проявить терпение.

Пострадали также столица Вильнюс и город Каунас.

В некоторых случаях деревья упали на машины и здания, но люди не пострадали.

В течение дня в Литве продолжатся ливни с грозами, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Напомним, перед этим сильная буря нанесла значительный ущерб на юго-востоке Польши, рядом с украинской границей. В некоторых районах выпал град размером с мяч для настольного тенниса.

В Словакии в ночь на вторник сообщали о смерче.