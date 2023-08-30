Дахи, дерева, електролінії: у Польщі рахують збитки після сильної грози
Середа, 30 серпня 2023, 10:44
Польські рятувальні служби протягом вечора і ночі здійснили понад тисячу виїздів у південно-східній частині країни через наслідки сильної грози.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Від негоди постраждали Малопольське, Люблінське, Підкарпатське воєводства, у всіх здійснили по 280-300 виїздів, а загалом по території країни – понад 1600.
Шквали місцями сягали 100 км/год, у сотнях місць вітер повалив дерева або поламав окремі гілки.
У районі міста Тарнув, де випав великий град, пошкоджені близько 60 дахів житлових і господарських будівель. 13 тисяч домогосподарств на ранок залишаються без світла.
Tak wyglądała Stalowa Wola @MiastoSW kilkanaście minut temu.— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) August 29, 2023
Nagranie: Użytkownik SR, Dorota@IMGW_CMM @IMGWmeteo @MeteoprognozaPL#obserwatorzyburz #burza #pogoda #deszcz #polska #lato #burze pic.twitter.com/Su3aCDWe1t
По кілька тисяч домівок знеструмлені і в кількох інших містечках, служби продовжують ремонтувати лінії.
У Любачівському повіті, що межує з Україною, блискавка влучила у приватний будинок, а в Ясельському повіті спричинила пожежу в господарській будівлі.
Нагадаємо, у ніч на вівторок на заході Словаччини повідомляли про смерч.
Тим часом у Швейцарії зсув ґрунту у селищі Шванден зруйнував шість будинків; завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.