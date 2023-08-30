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Дахи, дерева, електролінії: у Польщі рахують збитки після сильної грози

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Середа, 30 серпня 2023, 10:44

Польські рятувальні служби протягом вечора і ночі здійснили понад тисячу виїздів у південно-східній частині країни через наслідки сильної грози.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Від негоди постраждали Малопольське, Люблінське, Підкарпатське воєводства, у всіх здійснили по 280-300 виїздів, а загалом по території країни – понад 1600. 

Шквали місцями сягали 100 км/год, у сотнях місць вітер повалив дерева або поламав окремі гілки. 

 

У районі міста Тарнув, де випав великий град, пошкоджені близько 60 дахів житлових і господарських будівель. 13 тисяч домогосподарств на ранок залишаються без світла. 

По кілька тисяч домівок знеструмлені і в кількох інших містечках, служби продовжують ремонтувати лінії. 

У Любачівському повіті, що межує з Україною, блискавка влучила у приватний будинок, а в Ясельському повіті спричинила пожежу в господарській будівлі. 

Нагадаємо, у ніч на вівторок на заході Словаччини повідомляли про смерч.

Тим часом у Швейцарії зсув ґрунту у селищі Шванден зруйнував шість будинків; завдяки завчасній евакуації обійшлося без постраждалих.

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