Захід Словаччини накрив шторм: пошкоджено термальний басейн і знесено кіоски

У ніч на вівторок, 29 серпня, на заході Словаччини зафіксували шторм, очевидці повідомляють про торнадо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV Noviny.

Потужний вітер зносив дерев’яні кіоски і паркани. Крім того, внаслідок негоди перекинувся фургон, в якому перебувала сім’я.

TV Noviny

TV Noviny

Сім'я, що опинилася в пастці, потребувала допомоги пожежників.

Крім того, був пошкоджений термальний басейн у селі Подгайська. Збитки оцінюють як значні.

Минулими вихідними негода із зливами і сильним вітром накрила італійську Ломбардію. А 18 серпня потужний шторм вирував на півдні Німеччини.