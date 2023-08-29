Захід Словаччини накрив шторм: пошкоджено термальний басейн і знесено кіоски
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Вівторок, 29 серпня 2023, 15:00
Вівторок, 29 серпня 2023, 15:00
У ніч на вівторок, 29 серпня, на заході Словаччини зафіксували шторм, очевидці повідомляють про торнадо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV Noviny.
Потужний вітер зносив дерев’яні кіоски і паркани. Крім того, внаслідок негоди перекинувся фургон, в якому перебувала сім’я.
Сім'я, що опинилася в пастці, потребувала допомоги пожежників.
Крім того, був пошкоджений термальний басейн у селі Подгайська. Збитки оцінюють як значні.
Минулими вихідними негода із зливами і сильним вітром накрила італійську Ломбардію. А 18 серпня потужний шторм вирував на півдні Німеччини.
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