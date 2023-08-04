Президент Литви про закриття кордону з Білоруссю: Це один з ефективних варіантів

Президент Литви Гітанас Науседа допускає можливість закриття кордону з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера.

Про це він сказав після зустрічі з польським прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Водночас, за словами литовського президента, закриття кордону з Білоруссю – це крайній захід.

"Я згадав про можливість закриття кордону як крайній захід. Якщо ми побачимо, що загони "Вагнера" навмисно дислокуються біля нашого кордону, розпочинаються різні гібридні атаки в бік нашого кордону – без сумніву, це один із варіантів, і досить ефективний", – зазначив він.

Науседа наголосив, що Литва, Польща і Латвія тісно співпрацюють у цьому питанні та обговорюють, як координуватимуться спільні дії у протидії загрозам із Білорусі.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Водночас, за словами президента Литви Гітанаса Науседи, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

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