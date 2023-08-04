Ще один претендент на посаду президента США від республіканців приїхав в Україну

Один із претендентів на номінацію на президентську посаду від Республіканської партії США, ексгубернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті в п’ятницю прибув із неоголошеним візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Під час візиту в Україну Крісті відвідав міста на Київщині, що постраждали в результаті наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Бучу. Також у планах політика – зустріч із Володимиром Зеленським у Києві.

Фото: АР

У селі Мощун на Київщині ексгубернатор Нью-Джерсі заявив місцевим посадовцям, що у США "є сотні мільйонів людей, які підтримують вас".

Крісті – один із представників проукраїнського крила чинних кандидатів від Республіканської партії США, який різко критикував проросійські заяви нинішнього фаворита внутрішньопартійних перегонів Дональда Трампа.

В інтерв’ю NYT по дорозі до України він також розкритикував адміністрацію чинного президента США Джо Байдена за те, що вона не робить більше для військової підтримки Києва. Він висловив невдоволення через затримки з постачанням винищувачів F-16.

Кріс Крісті став другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії США, який відвідав Україну. Наприкінці червня це зробив Майк Пенс - колишній віцепрезидент адміністрації Трампа.