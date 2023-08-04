Еще один претендент на пост президента США от республиканцев приехал в Украину

Еще один претендент на пост президента США от республиканцев приехал в УкраинуОдин из претендентов на номинацию на президентский пост от Республиканской партии США, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи в пятницу прибыл с необъявленным визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Во время визита в Украину Кристи посетил города на Киевщине, пострадавшие в результате наступления российских войск в начале полномасштабного вторжения, в частности Бучу. Также в планах политика – встреча с Владимиром Зеленским в Киеве.

Фото: АР

В селе Мощун Киевской области экс-губернатор Нью-Джерси заявил местным чиновникам, что в США "есть сотни миллионов людей, которые поддерживают вас".

Кристи – один из представителей проукраинского крыла действующих кандидатов от Республиканской партии США, который резко критиковал пророссийские заявления нынешнего фаворита внутрипартийной гонки Дональда Трампа.

В интервью NYT по дороге в Украину он также раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена за то, что она не делает больше для военной поддержки Киева. Он выразил недовольство из-за задержек с поставками истребителей F-16.

Крис Кристи стал вторым кандидатом на номинацию от Республиканской партии США, который посетил Украину. В конце июня это сделал Майк Пенс – бывший вице-президент администрации Трампа.