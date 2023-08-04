Зеленський зустрівся з Крісом Крісті, який хоче стати президентом США

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із колишнім губернатором американського штату Нью-Джерсі Крісом Крісті, який змагається за номінацію на президентські вибори у США наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента України.

Зеленський подякував Крісті та американським політикам і урядовцям, зокрема Конгресу й президенту Джо Байдену, за підтримку України, а також відзначив важливість подальшого посилення допомоги.

Фото: Офіс президента

"США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою – для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", – зазначив президент.

Крісті своєю чергою розповів, що хотів на власні очі побачити ситуацію в Україні та поділитися нею з американським суспільством, яке "надзвичайно підтримує Україну", цитує Офіс президента.

Перед зустріччю із Зеленським американський політик відвідав міста на Київщині, що постраждали в результаті наступу російських військ на початку повномасштабного вторгнення, зокрема Бучу.

Крісті – один із представників проукраїнського крила чинних кандидатів від Республіканської партії США, який різко критикував проросійські заяви нинішнього фаворита внутрішньопартійних перегонів Дональда Трампа.

Він став другим кандидатом на номінацію від Республіканської партії США, який відвідав Україну. Наприкінці червня це зробив Майк Пенс - колишній віцепрезидент адміністрації Трампа.