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У Британії викрили схему сексуальної експлуатації жінок із Румунії

П'ятниця, 4 серпня 2023, 20:37

Румунські та британські правоохоронці спільно з європейськими органами правосуддя – Євроюстом і Європолом – здійснили операцію з протидії торгівлі румунськими жінками для сексуальної експлуатації у Великій Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті Євроюсту.

За матеріалами слідства, підозрювані вербували своїх жертв серед малозабезпечених сімей у Румунії, використовуючи підхід "ловеласа" – зваблення фальшивими обіцянками романтичних стосунків.

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Так жінок вивозили до Лондона, де примушували до проституції. Зловмисники рекламували ці послуги на різних сайтах для дорослих у Британії та використовували схему для особистої вигоди.

Протягом одного дня в Румунії та Британії 133 правоохоронці здійснили 17 обшуків, під час яких вилучили великі суми грошей, зброю, коштовності й автомобілі та затримали для допиту шістьох фігурантів розслідування. За рішенням британського суду одного фігуранта арештували.

Крім того, британська поліція виявила й допомогла врятуватись вісьмом потерпілим жінкам. Їм надають психологічну допомогу.

Нагадаємо, минулого року поліція заарештувала близько 130 осіб по всій Європі, підозрюваних у причетності до торгівлі людьми в межах спільної операції, проведеної 22 країнами включно з Україною.

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