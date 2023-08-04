В Британии разоблачили схему сексуальной эксплуатации женщин из Румынии

Румынские и британские правоохранители совместно с европейскими органами правосудия – Евроюстом и Европолом – осуществили операцию по противодействию торговли румынскими женщинами для сексуальной эксплуатации в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте Евроюста.

По материалам следствия, подозреваемые вербовали своих жертв среди малообеспеченных семей в Румынии, используя подход "ловеласа" – обольщение фальшивыми обещаниями романтических отношений.

Так женщин вывозили в Лондон, где принуждали к проституции. Злоумышленники рекламировали эти услуги на различных сайтах для взрослых в Британии и использовали схему для личной выгоды.

В течение одного дня в Румынии и Британии 133 правоохранители провели 17 обысков, во время которых изъяли крупные суммы денег, оружие, драгоценности и автомобили и задержали для допроса шестерых фигурантов расследования. По решению британского суда одного фигуранта арестовали.

Кроме того, британская полиция обнаружила и помогла спастись восьми пострадавшим женщинам. Им оказывают психологическую помощь.

Напомним, в прошлом году полиция арестовала около 130 человек по всей Европе, подозреваемых в причастности к торговле людьми в рамках совместной операции, проведенной 22 странами, включая Украину.