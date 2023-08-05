Польская крестьянская партия и Польша 2050 решили вместе идти на выборы

Польская крестьянская партия PSL и Польша 2050 объявили, что вместе пойдут на следующие парламентские выборы.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в субботу объявил лидер "Польши 2050" PSL Шимон Головня.

Шимон Головня объявил, что партии приняли решение идти на выборы блоком, и что попытаются своим блоком продемонстрировать "какой может быть новая политика в Польше".

"Нужно остановить "ПиС" и Конфедерацию, и "Третий путь" – единственный способ, как мы можем прийти к этому", – добавил Шимон Головня.

Лидер PSL Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объединение зарегистрируют, как только официально объявят о проведении выборов.

Такая договоренность политсил была под вопросом, потому что между ними до недавнего времени были серьезные разногласия, в частности относительно расширения блока другими силами, как "АгроУния" и политиками из бывшей "Согласия" Ярослава Говина.

В пятницу стало известно, что PSL все же отказалась от идеи включать в ряды блока "АгроУнию".

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