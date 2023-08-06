У Молдові на шляху до України зійшли з рейок шість вагонів із зерном

Шість вагонів із зерном у складі потягу з 61 вагона, який прямував до українського річкового порту у Рені, зійшли з рейок у Молдові 5 серпня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомили в залізниці Молдови, інформує Reuters.

Зазначають, що шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чадир-Лунга і прямував до Рені – українського транспортного вузла на Дунаї.

"Попередня причина аварії – надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили свою міцність", – заявили у відомстві.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

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