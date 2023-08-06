В Молдове на пути в Украину сошли с рельсов шесть вагонов с зерном

Шесть вагонов с зерном в составе поезда из 61 вагона, который направлялся в украинский речной порт в Рени, сошли с рельсов в Молдове 5 августа.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщили в железной дороге Молдовы, информирует Reuters.

Отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд находился на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга и направлялся в Рени – украинский транспортный узел на Дунае.

"Предварительная причина аварии – чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность", – заявили в ведомстве.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, скорее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения".

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