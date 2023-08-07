Китай запросив Борреля після неодноразових перенесень візиту

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив топ-дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени після того, як Пекін неодноразово відкладав візит.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНР, пише "Європейська правда".

Як йдеться у заяві МЗС, візит Борреля дозволить провести підготовку до саміту лідерів, який відбудеться цього року. Дипломати провели телефонну розмову.

У повідомленні також зазначають, що Ван Ї та Боррель обмінялися думками щодо "регіональних питань, включаючи Україну та Нігер".

Раніше повідомляли, що візит Борреля в Китай, який неодноразово відкладався з різних причин, може відбутись у жовтні цього року.

Поїздку Борреля до КНР відкладали уже двічі від початку цього року. У квітні топ-дипломат ЄС не поїхав в Пекін через позитивний текст на коронавірус. А липневий візит несподівано скасували без чіткого пояснення причин.

Минулого місяця Боррель мав відвідати Пекін і зустрітися з тодішнім міністром закордонних справ Цинь Ганом та іншими високопосадовцями. Пізніше вищий законодавчий орган КНР відсторонив Циня від посади і відновив на ній його попередника Вана Ї.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Цю ж мету підтримали лідери ЄС на останньому саміті в червні.