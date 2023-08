Ще кілька держав ЄС запропонували Словенії допомогу в ліквідації наслідків повеней

Австрія, Словаччина, Чехія та Хорватія надіслали допомогу Словенії, яка потерпає від найсильніших у її сучасній історії повеней.

Про це у Twitter повідомив єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич, повідомляє "Європейська правда".

Він перерахував, що від Австрії Словенія отримає два гелікоптери, від Чехії – один міст, від Словаччини – два екскаватори, а від Хорватії – чотири різні екскаватори та два самоскиди.

More EU assistance is on the way to #Slovenia following the devastating #floods channeled by the #EUCivilProtectionMechanism:



🔺️Two helicopters from 🇦🇹

🔺️One bridge from 🇨🇿

🔺️Two excavators from 🇸🇰

🔺️Four different excavators and two dump trucks from 🇭🇷#EUsolidarity pic.twitter.com/AM5sfPV4rZ