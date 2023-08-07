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Ще кілька держав ЄС запропонували Словенії допомогу в ліквідації наслідків повеней

Понеділок, 7 серпня 2023, 22:35

Австрія, Словаччина, Чехія та Хорватія надіслали допомогу Словенії, яка потерпає від найсильніших у її сучасній історії повеней.

Про це у Twitter повідомив єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич, повідомляє "Європейська правда".

Він перерахував, що від Австрії Словенія отримає два гелікоптери, від Чехії – один міст, від Словаччини – два екскаватори, а від Хорватії – чотири різні екскаватори та два самоскиди.

Раніше в Єврокомісії також повідомляли, що у відповідь на запит Словенії про допомогу в ліквідації наслідків повені Франція надішле два екскаватори з інженерними підрозділами, а Німеччина – два збірні мости, два екскаватори та відповідний персонал.

Нагадаємо, повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії загинули щонайменше шестеро людей. До кінця тижня в постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишався високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив, що збитки від стихійного лиха у Словенії, ймовірно, перевищать 500 мільйонів євро.

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