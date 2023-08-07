У Словенії зросла кількість загиблих через повені

У Словенії виявили ще двох жертв масштабних повеней, внаслідок чого загальна кількість загиблих зросла до шести.

Про це інформує агентство STA, пише "Європейська правда".

Повідомляють, що один з виявлених загиблих – це чоловік, який розбився під час ліквідації наслідків стихії, коли впав у відкриту вигрібну яму.

Ще одне тіло знайшли у розлитій річці Темениця у регіоні Нижня Крайна на південному сході.

Раніше прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив, що збитки від стихійного лиха у Словенії, ймовірно, перевищать 500 млн євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.

Раніше повідомлялося про щонайменше чотирьох людей, які загинули у Словенії внаслідок повеней.

Перед цим стало відомо, що у постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.