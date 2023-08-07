Словенія очікує збитки у 500 млн євро від повеней

Словенія запустила Європейський механізм цивільного захисту, а також звернулася по допомогу до сусідніх країн для ліквідації наслідків повеней, що вирують у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив прем'єр-міністр Роберт Голоб, повідомляє RTV.

За оцінками Голоба, збитки від стихійного лиха, ймовірно, перевищать 500 млн євро, тоді як Торгово-промислова палата зазначає, що малий бізнес зазнав збитків щонайменше на 250 млн євро, а остаточна сума, як очікується, будуть набагато більшою.

Фото: MMC RTV SLO

Також за оцінками Торгово-промислової палати, у найбільш постраждалих регіонах майже не залишилося бізнес-об'єктів, які б не зазнали збитків.

На зустрічі у Міністерстві інфраструктури з компаніями із будівництва доріг погодилися, що пріоритети у сфері державної інфраструктури суттєво зміняться через найбільше на сьогодні стихійне лихо у Словенії.

Таким чином, зупинять усі нетермінові інвестиції, щоб будівельники були доступні для ремонту пошкоджень. Уся будівельна техніка та всі наявні будівельно-інженерні бригади спрямують або передислокують у райони, що постраждали від стихійного лиха.

Раніше повідомлялося про щонайменше чотирьох людей, які загинули у Словенії внаслідок повеней.

Перед цим стало відомо, що у постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.