Німеччина скерує допомогу Словенії, яка потерпає від руйнівних повеней

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок оголосив про відправлення до Словенії, яку в останні дні накрили сильні повені, фахівців німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) для участі в рятувальних операціях.

Про це йдеться в повідомленні THW, яке цитує "Європейська правда".

Словенія напередодні звернулась до німецької влади з проханням надати допомогу в евакуації з постраждалих від повені районів і зведенні мостів.

У відповідь Берлін скерує аварійно-рятувальні сили у складі THW. До складу групи увійде спеціалізована техніка, зокрема екскаватор для розчищення завалів.

Як уточнила очільниця THW Сабіне Лакнер, фахівці з будівництва мостів можуть вирушити до Словенії пізніше – після того, як перша група німецьких рятувальників визначить, яку саме допомогу може надати німецька сторона.

Німецьке Федеральне агентство з технічної допомоги THW – організація федерального уряду Німеччини, яка надає допомогу у сфері цивільного захисту по всьому світу за сприяння понад 85 тисяч волонтерів.

Допомога TWH надається на двосторонній основі, а також у межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу і за дорученням організацій ООН.

Нагадаємо, повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії загинули щонайменше шестеро людей. До кінця тижня в постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишався високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

Прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив, що збитки від стихійного лиха у Словенії, ймовірно, перевищать 500 млн євро.