У Словенії через повінь кілька селищ досі відрізані від світу, на допомогу залучили армію

У постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

Про це повідомляє RTV SLO, пише "Європейська правда".

Погода надалі має покращитися, але після нічних злив вода у річках Сава і Крка знову піднялася.

Foto: MMC RTV SLO

Деякі селища в долині річки Межиця та частині Верхньосавинської долини досі відрізані від світу і без мобільного зв’язку, рятувальники та армія намагаються дістатися туди. Також проводять евакуацію гелікоптерами із затопленого Камніка.

Pripadnice in pripadniki @Slovenskavojska na terenu v Ravnah na Koroškem, na Prevaljah, v Medvodah, Kamniku, Savinjski dolini in Celju z okolico. pic.twitter.com/9z6RCNLZow — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) August 5, 2023

У районах, де вода почала спадати, залишається велика загроза зсувів.

Neurje.si/M. A.

В уряді оцінюють збитки від стихійного лиха у щонайменш пів мільйона євро. Серйозно постраждали будинки людей, заклади, дороги, енергетична інфраструктура. Тисячі людей у постраждалих районах досі без світла.

До Любляни прибув єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич, щоб обговорити необхідну допомогу.

Нагадаємо, повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії загинуло троє людей - словенець і туристи з Нідерландів.