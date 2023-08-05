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У Словенії через повінь кілька селищ досі відрізані від світу, на допомогу залучили армію

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Субота, 5 серпня 2023, 15:10

У постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

Про це повідомляє RTV SLO, пише "Європейська правда".

Погода надалі має покращитися, але після нічних злив вода у річках Сава і Крка знову піднялася.

 
Foto: MMC RTV SLO

Деякі селища в долині річки Межиця та частині Верхньосавинської долини досі відрізані від світу і без мобільного зв’язку, рятувальники та армія намагаються дістатися туди. Також проводять евакуацію гелікоптерами із затопленого Камніка.

У районах, де вода почала спадати, залишається велика загроза зсувів. 

 
Neurje.si/M. A.

В уряді оцінюють збитки від стихійного лиха у щонайменш пів мільйона євро. Серйозно постраждали будинки людей, заклади, дороги, енергетична інфраструктура. Тисячі людей у постраждалих районах досі без світла. 

До Любляни прибув єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич, щоб обговорити необхідну допомогу. 

Нагадаємо, повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії загинуло троє людей - словенець і туристи з Нідерландів. 

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Словенія стихійні лиха