Еще несколько государств ЕС предложили Словении помощь в ликвидации последствий наводнений

Австрия, Словакия, Чехия и Хорватия прислали помощь Словении, которая страдает от сильнейших в ее современной истории наводнений.

Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич, сообщает "Европейская правда".

Он перечислил, что от Австрии Словения получит два вертолета, от Чехии – один мост, от Словакии – два экскаватора, а от Хорватии – четыре разных экскаватора и два самосвала.

More EU assistance is on the way to #Slovenia following the devastating #floods channeled by the #EUCivilProtectionMechanism:



🔺️Two helicopters from 🇦🇹

🔺️One bridge from 🇨🇿

🔺️Two excavators from 🇸🇰

🔺️Four different excavators and two dump trucks from 🇭🇷#EUsolidarity pic.twitter.com/AM5sfPV4rZ