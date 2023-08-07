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Еще несколько государств ЕС предложили Словении помощь в ликвидации последствий наводнений

Понедельник, 7 августа 2023, 22:35

Австрия, Словакия, Чехия и Хорватия прислали помощь Словении, которая страдает от сильнейших в ее современной истории наводнений.

Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич, сообщает "Европейская правда".

Он перечислил, что от Австрии Словения получит два вертолета, от Чехии – один мост, от Словакии – два экскаватора, а от Хорватии – четыре разных экскаватора и два самосвала.

Ранее в Еврокомиссии также сообщали, что в ответ на запрос Словении о помощи в ликвидации последствий наводнения Франция пришлет два экскаватора с инженерными подразделениями, а Германия – два сборных моста, два экскаватора и соответствующий персонал.

Напомним, наводнения на севере Словении начались в четверг в результате сильных ливней, от стихии погибли по меньшей мере шесть человек. До конца недели в пострадавших от наводнения районах Словении уровень воды оставался высоким, спасатели до сих пор не могут добраться в некоторые поселки.

Премьер-министр Роберт Голоб заявил, что ущерб от стихийного бедствия в Словении, вероятно, превысит 500 млн евро.

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