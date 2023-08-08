Премьер Грузии к 15-й годовщине нападения РФ: "Хотим мирно воссоединить страну"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили к 15-й годовщине с начала российско-грузинской войны и оккупации Цхинвальского региона заявил, что действующая власть привержена идее мирного объединения страны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в начале суток 8 августа в своем Facebook.

Премьер отметил, что российская вооруженная агрессия повлекла тяжелые человеческие потери, вынужденное перемещение людей и оккупацию части территории Грузии, что до сих пор является главным вызовом для суверенитета и дальнейшего развития страны.

"Сегодня мы чтим светлую память наших героических солдат и военных, погибших в войне. Правительство предано идее мирного восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами руководит непоколебимая вера в то, что мирная, объединенная, сильная, развитая Грузия – это лучшая перспектива для грузин, осетинцев, абхазцев и всех, кто живет в нашей стране, и мы делаем все для того, чтобы быстрее воплотить это в жизнь", – заявил Гарибашвили.

Напомним, многие страны, в том числе Украина, выступили со своими заявлениями еще 7 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с Грузией и заявил, что в ее случае также нужна полная деоккупация и наказание агрессора.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

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