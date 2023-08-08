ЗМІ: Неназвана країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1 для України

Вранці у понеділок, 7 серпня, перші танки Leopard 1, покупцем яких виступила неназвана країна, були відправлені з Бельгії в Україну.

Про це повідомило бельгійське видання Business AM з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

50 танків були повністю зняті з озброєння бельгійської армії кілька років тому. Під тиском необхідності додаткової економії армійське керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінити її більш легкими броньованими колісними машинами.

Однак танки так і не потрапили до списку техніки, яку Бельгія постачає Україні: за словами міністра оборони Людівін Дедондер, вони занадто дорогі, щоб їх можна було ввести в експлуатацію.

"Була проведена робота, щоб їх знову залатати, але компанія зараз просить до 500 тисяч євро за машину. Я розумію, що робота не безкоштовна, але маржа перебільшена", – заявляла вона на початку року.

Варто зазначити, Бельгія продала танки компанії OIP Systems лише за 15 тисяч євро за штуку, тобто за ціною старого заліза. В армії не вистачало ангарів, щоб розмістити списану техніку, тому вони продали її за демпінговими цінами.

Однак неназвана країна вирішила придбати Leopard 1. Після ретельної реконструкції перші машини вже вирушають до України через Німеччину та Італію. Дорогою їх оснастять новими системами озброєння.

Невідомо, яка саме країна придбала ці машини. Наразі лише Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1.

Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.

Уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.