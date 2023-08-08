СМИ: Неназванная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 для Украины

Утром в понедельник, 7 августа, первые танки Leopard 1, покупателем которых выступила неназванная страна, были отправлены из Бельгии в Украину.

Об этом сообщило бельгийское издание Business AM со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии несколько лет назад. Под давлением необходимости дополнительной экономии армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкими бронированными колесными машинами.

Однако танки так и не попали в список техники, которую Бельгия поставляет Украине: по словам министра обороны Людивин Дедондер, они слишком дорогие, чтобы их можно было ввести в эксплуатацию.

"Была проведена работа, чтобы их снова залатать, но компания сейчас просит до 500 тысяч евро за машину. Я понимаю, что работа не бесплатная, но маржа преувеличена", – заявляла она в начале года.

Стоит отметить, Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа. В армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику, поэтому они продали ее по демпинговым ценам.

Однако неназванная страна решила приобрести Leopard 1. После тщательной реконструкции первые машины уже отправляются в Украину через Германию и Италию. По дороге их оснастят новыми системами вооружения.

Неизвестно, какая именно страна приобрела эти машины. Пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1.

Германия в конце июля отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.

Правительство Швейцарии в июне не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.