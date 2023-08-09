Блінкен назвав смішною обіцянку РФ безкоштовно поставити зерно в Африку

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував обіцянку президента РФ Владіміра Путіна поставити країнам Африки близько 50 тисяч тонн зерна як компенсацію за її вихід із "зернової угоди" з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю програмі BBC Focus on Africa.

Відповідаючи на запитання, чи не є проявом доброї волі з боку Росії те, що вона пообіцяла безкоштовне зерно деяким з найбільш постраждалих країн, держсекретар заявив, що "все це не є предметом для сміху, але це смішно".

Він нагадав, що пропозицією РФ було "постачання зерна до пів дюжини країн, близько 50 тисяч тонн", тоді як зірвана нею "Чорноморська зернова ініціатива доставила 20 млн тонн до країн з низьким і середнім рівнем доходу".

"Іншими словами, те, що росіяни пропонували як компенсацію за вихід з угоди, – це крапля в морі того, що країни отримували і що їм потрібно", – резюмував Блінкен.

За його словами, "зараз на столі ООН лежить пропозиція для Росії щодо вирішення того, що, як вона вважає, викликає її занепокоєння (у продовженні "зернової угоди)", але, додав він, "РФ не відповіла на пропозицію ООН".

Нагадаємо, на форумі "Росія-Африка" представники африканських країн закликали Путіна повернутися до "зернової угоди" і продовжити постачання зерна в Африку.

У відповідь на це глава Кремля заявив, що РФ більше не повернеться до "зернової угоди". Замість цього він пообіцяв безкоштовно доставити низці африканських країн 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців.

Раніше держсекретар США заявив, що голос Бразилії має вирішальне значення, щоб повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи.

Перед цим повідомлялося, що Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом щодо "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.