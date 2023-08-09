Блинкен назвал смешным обещание РФ бесплатно поставить зерно в Африку

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал обещание России поставить странам Африки около 50 тысяч тонн зерна в качестве компенсации за ее выход из "зерновой сделки" с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью программе BBC Focus on Africa.

Отвечая на вопрос, не является ли проявлением доброй воли со стороны России то, что она пообещала бесплатное зерно некоторым из наиболее пострадавших стран, госсекретарь заявил, что "все это не является предметом для смеха, но это смешно".

Он напомнил, что предложением РФ была "поставка зерна в полдюжины стран, около 50 тысяч тонн", тогда как сорванная ею "Черноморская зерновая инициатива доставила 20 млн тонн в страны с низким и средним уровнем дохода".

"Другими словами, то, что россияне предлагали в качестве компенсации за выход из соглашения, – это капля в море того, что страны получали и что им нужно", – резюмировал Блинкен.

По его словам, "сейчас на столе ООН лежит предложение для России по решению того, что, как она считает, вызывает ее беспокойство (в продолжении "зерновой сделки)", но, добавил он, "РФ не ответила на предложение ООН".

Напомним, на форуме "Россия-Африка" представители африканских стран призвали Путина вернуться к "зерновой сделке" и продолжить поставки зерна в Африку.

В ответ на это глава Кремля заявил, что РФ больше не вернется к "зерновой сделке". Вместо этого он пообещал бесплатно доставить ряду африканских стран 50 тысяч тонн зерна в следующие несколько месяцев.

Ранее госсекретарь США заявил, что голос Бразилии имеет решающее значение, чтобы вернуть Россию к Черноморской зерновой инициативе.

Перед этим сообщалось, что Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом по "зерновой сделке".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.