Зеленський розповів, яких рішень очікує від Саміту миру в Швейцарії

За словами президента Зеленського, Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю французькому інформагентству AFP, витяги з якого наводить пресслужба ОПУ, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, ідеться про вільне судноплавство, ядерну й енергетичну безпеку та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Пункт про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки України. Пункт про про ядерну й енергетичну безпеку має на меті зупинити удари Росії по критичній інфраструктурі.

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"Якщо ми вийдемо із саміту з цими трьома кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів", – сказав Зеленський.

Зі 160 країн та організацій, запрошених на Глобальний саміт миру до Швейцарії, свою участь наразі підтвердили пів сотні.

Серед тих, хто вже підтвердив участь, – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку.

Росію на саміт миру не запрошували – такою є позиція України. Росія й сама заявляла про небажання брати участь – але у Швейцарії дуже хотіли б запустити процес, який би залучав Росію.