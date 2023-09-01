У Швейцарії знайшли рештки британського альпініста, зниклого 52 роки тому

У Швейцарії завершили ідентифікацію останків людини, виявлених в альпійському льодовику внаслідок його танення – загиблий виявився британцем, що зник у 1971 році.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Останки виявили на початку серпня 2022 року двоє альпіністів, що прямували маршрутом на льодовику Хессйенглечер на півдні Швейцарії.

Фахівцям знадобився майже рік на ідентифікацію. 31 серпня поліція оголосила, що загиблий – британський альпініст, зниклий наприкінці липня 1971 року. Тоді друзі і близькі повідомляли про його зникнення, але пошуки не дали результатів.

У співпраці з британським Інтерполом слідчі вийшли на ймовірних родичів загиблого та, співставивши ДНК, переконалися, що припущення правильні.

Через глобальні зміни клімату і танення льодовиків останнім часом у Альпах часто знаходять альпіністів, які зникли багато років тому.

Так, наприкінці липня у швейцарських Альпах знайшли німця, який зник у 1986 році.

У 2022 році на льодовику виявили рештки літака, що розбився у горах понад пів століття тому.

В Австрії знайшли загиблого у горах в 2001 році.