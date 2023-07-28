У швейцарських Альпах знайшли останки німця, який там зник майже 40 років тому

Через танення льодовика Теодул, що у швейцарських Альпах поблизу кордону з Італією, вдалось знайти та ідентифікувати останки чоловіка з Німеччини, який зник там безвісти у 1986 році.

Про це повідомила поліція кантону Вале, на території якого розташований льодовик, пише "Європейська правда".

У вересні 1986 року німецький альпініст, якому на той час було 38 років, був оголошений зниклим безвісти після того, як не повернувся з гірського походу біля гори Маттергорн. Тодішні пошуки не дали результатів.

Але 12 липня цього року альпіністи виявили на льодовику Теодул людські останки та кілька предметів спорядження, які передали відділенню судової медицини місцевої лікарні. Їх дослідили спільно з поліцією Вале.

Фото: поліція Вале, Швейцарія

"Порівняння ДНК встановило, що це справді той самий альпініст, який вважався зниклим безвісти з вересня 1986 року", – зазначають правоохоронці. Вони не уточнили особу зниклого.

У поліції Вале вказують, що з таненням льодовиків дедалі частіше виявляють останки альпіністів, про зникнення яких повідомлялося кілька десятиліть тому. Минулоріч так випадково виявили рештки малого літака, який розбився у 1968 році.

Минулого року науковці попередили, що льодовики в Альпах можуть втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними через глобальне потепління. Танення вже згаданого льодовика Теодул навіть призвело до суперечки між Італією і Швейцарією щодо кордону.