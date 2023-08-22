В Австрії знайшли останки чоловіка, який загинув у горах 22 роки тому

Знайдене минулого тижня в горах на сході Австрії тіло чоловіка належить 37-річному чоловіку, який загинув унаслідок нещасного випадку у 2001 році.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung, оголосила австрійська поліція.

Тіло чоловіка знайшли в п'ятницю на висоті близько 2900 метрів на льодовику Шлатенкес в національному парку Хое Тауерн, що у східній провінції Тіроль недалеко від кордону з Італією.

Першим останки помітив гірський провідник, який повідомив поліції, а та вже змогла забрати тіло за допомогою гелікоптера. Кількома метрами нижче від тіла рятувальники знайшли рюкзак із готівкою, банківською карткою та водійськими правами.

Поліція встановила, що останки належать австрійцю, якому на той час було 37 років і який, як вважають, помер у 2001 році. Чоловік мав при собі спорядження для бігових лиж.

Наразі поліція порівнює ДНК для підтвердження особи чоловіка, результат очікується за кілька тижнів.

З таненням льодовиків, яке багато науковців пов'язують із глобальним потеплінням, почастішали випадки виявлення останків туристів, лижників та альпіністів, які зникли безвісти в горах десятки років тому.

Минулого місяця поліція сусідньої Швейцарії повідомила, що тіло, знайдене на льодовику біля гори Маттергорн, належить німецькому альпіністу, який зник у 1986 році.