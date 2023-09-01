В Швейцарии нашли останки британского альпиниста, пропавшего 52 года назад

В Швейцарии завершили идентификацию останков человека, обнаруженных в альпийском леднике в результате его таяния – погибший оказался британцем, пропавшим в 1971 году.

Об этом сообщает AFP,, пишет "Европейская правда".

Останки обнаружили в начале августа 2022 года двое альпинистов, следовавших по маршруту на леднике Хессйенглечер на юге Швейцарии.

Специалистам понадобился почти год на идентификацию. 31 августа полиция объявила, что погибший – британский альпинист, пропавший в конце июля 1971 года. Тогда друзья и близкие сообщали о его исчезновении, но поиски не дали результатов.

В сотрудничестве с британским Интерполом следователи вышли на вероятных родственников погибшего и, сопоставив ДНК, убедились, что предположения правильные.

Из-за глобальных изменений климата и таяния ледников в последнее время в Альпах часто находят альпинистов, которые исчезли много лет назад.

Так, в конце июля в швейцарских Альпах нашли немца, который исчез в 1986 году.

В 2022 году на леднике обнаружили останки самолета, разбившегося в горах более полувека назад.

В Австрии нашли погибшего в горах в 2001 году.