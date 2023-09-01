Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що з 31 серпня на виконання вимоги РФ припинило роботу свого консульського представництва у Смоленську.

Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство Польщі, пише "Європейська правда".

У церемонії закриття консульства взяв участь посол Республіки Польща в РФ Кшиштоф Краєвський. Польське представництво в місті працювало з 10 квітня 2012 року.

Тепер завданнями, яке виконувало Смоленське агентство, зокрема нагляд за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим цвинтарем у Катині, опікуватиметься посольство Польщі у Москві.

МЗС Польщі зазначило, що рішення російської влади викликає рішучий протест з боку зовнішньополітичного відомства Республіки Польща.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на рішення влади РФ закрити польське консульство у місті Смоленськ.

"Як місця вбивства НКВС (радянське каральне відомство. – Ред.) майже 22 тисяч польських громадян у 1940 році та авіакатастрофи у 2010 році, Катинь і Смоленськ мають особливе, символічне значення для всіх поляків. Рішення, ухвалене російською владою, є доказом дедалі сміливіших спроб спотворити історію та зняти відповідальність за злочини, скоєні російською державою та конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни", – підкреслили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Перед цим стало відомо, що Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.

У РФ стверджують, що це стало відповіддю на "недружні антиросійські дії Варшави, зокрема вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві".