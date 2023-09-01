Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с 31 августа в исполнение требования РФ прекратило работу своего консульского представительства в Смоленске.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Польши, пишет "Европейская правда".

В церемонии закрытия консульства принял участие посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевский. Польское представительство в городе работало с 10 апреля 2012 года.

Теперь задачами, которые выполняло Смоленское агентство, в частности надзор за местом Смоленской катастрофы и польским военным кладбищем в Катыни, будет заниматься посольство Польши в Москве.

МИД Польши отметил, что решение российских властей вызывает решительный протест со стороны внешнеполитического ведомства Республики Польша.

Ранее министерство иностранных дел Польши отреагировало на решение властей РФ закрыть польское консульство в городе Смоленск.

"Как места убийства НКВД (советское карательное ведомство. – Ред.) почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году и авиакатастрофы в 2010 году, Катынь и Смоленск имеют особое, символическое значение для всех поляков. Решение, принятое российскими властями, является доказательством все более смелых попыток исказить историю и снять ответственность за преступления, совершенные российским государством и конкретными, известными поименно, гражданами этой страны", – подчеркнули в польском внешнеполитическом ведомстве.

Перед этим стало известно, что Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленске.

В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".