У Нідерландах міністр вперше піде у декретну відпустку

Міністерка з уряду Нідерландів наприкінці року піде у тривалу відпустку у зв’язку з народженням дитини, що стане першим таким випадком для країни.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У понеділок міністерка зовнішньої торгівлі та співпраці розвитку Ліз’є Шрайнемахер оголосила, що наприкінці року візьме відпустку тривалістю кілька місяців у зв’язку з народженням дитини.

Для Нідерландів це перший такий випадок.

"Та було б добре, якщо такі речі невдовзі стануть нормою. Якщо ми хочемо, щоб політика та інші високі посади були привабливим і прийнятним місцем для молодих жінок, слід подбати, щоб це було можливим і це було нормально", – зазначила Шрайнемахер.

Вона додала, що продовжить працювати як зазвичай стільки, скільки їй це дозволятиме фізичний стан. Міністерка розраховує почати декретну відпустку вже після позачергових парламентських виборів, що відбудуться у листопаді, передавши обов’язки колезі. Якщо на момент завершення її відпустки нового уряду ще не сформують, вона продовжить роботу як тимчасовий міністр. Шрайнемахер не включена у списки своєї партії VVD і не змагатиметься за місце у новому парламенті.

Нагадаємо, у Європарламенті вимагають дозволити голосувати жінкам під час декретної відпустки.

Як відомо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і його остання чотирипартійна коаліція пішли у відставку в липні після того, як не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

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