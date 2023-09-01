Литва попросила командувача ВПС НАТО посилити оборону Балтії

Заступник міністра оборони Литви Жилвінас Томкус зустрівся в четвер з командувачем повітряних сил НАТО генералом Джеймсом Хеккером і попросив посилити оборону країн Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі Міністерства оборони Литви.

Під час зустрічі на авіабазі ВПС Литви в Шяуляї Томкус попросив командувача розгорнути більшу кількість засобів, в тому числі винищувачів і систем.

Країни Балтії прагнуть, щоб Альянс перетворив місію повітряної поліції на мандат протиповітряної оборони, який включав би більше винищувачів і систем протиповітряної оборони. В середині червня в НАТО погодили модель ротаційної протиповітряної оборони.

"Рішення про ротаційну модель ППО НАТО є своєчасним і надзвичайно важливим для успішного стримування і забезпечення плавного переходу від місії НАТО з патрулювання повітряного простору до протиповітряної оборони", – заявив Томкус.

За його словами, пріоритетом зараз є негайне впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО, починаючи зі східної частини альянсу.

На полях липневого саміту НАТО у Вільнюсі Естонія, Латвія і Литва також підписали угоду про розширення повітряного простору для діяльності Альянсу в їхньому регіоні. Завдяки цьому союзники по НАТО отримали необмежений доступ до об'єднаного повітряного простору країн Балтії для проведення масштабних навчань.

Нагадаємо, восени минулого року Німеччина запропонувала ініціативу "Небесний щит", яка спрямована на посилення протиповітряної оборони в Європі і кращу концентрацію зусиль у цій галузі.

В ініціативі вже беруть участь 19 європейських держав, у тому числі нейтральні Австрія і Швейцарія.

Деталі про ініціативу і те, чому вона розколола союзників, читайте у статті "ЄвроПравди".