В Швеции надеются, что Турция ратифицирует ее заявку на вступление в НАТО в октябре

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём до сих пор надеется, что Турция одобрит заявку его страны на вступление в НАТО в октябре, как и было договорено.

Заявление шведского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Шведское правительство не получало никаких сигналов в течение лета, кроме того, что карты, которые были выложены тогда, действительны и сейчас, и что заявление, сделанное в Вильнюсе, остается в силе", – отметил Билльстрём.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в прошлом году, большинство членов Альянса быстро ратифицировали ее заявку.

Однако Турция не торопилась с ратификацией шведской заявки, ссылаясь на беспокойство относительно сотрудничества в сфере безопасности.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.

Кроме Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.