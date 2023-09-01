Глава МЗС Естонії обурюється запрошенням росіян і білорусів на вручення Нобелівської премії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна різко обурився запрошенню представників РФ та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі.

Про це естонський міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми були єдині в ізоляції росіян і білорусів на міжнародній арені, але в Москві та Мінську все ще існує певна надія на доброзичливість Заходу. Ми повинні залишити цю помилку в минулому", – зазначив він.

We have been united in isolating Russians & Belarusians from the international arena but there is still level of hope in Moscow & Minsk for a friendly call from the west.

We need to leave that mistake in the past.



No official from these countries should be invited to @NobelPrize — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 1, 2023

Тсахкна підкреслив, що жоден російський чи білоруський посадовець не має бути запрошений на вручення Нобелівської премії.

Напередодні Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі, на відміну від минулого року, коли представників посольств Росії та Білорусі не запрошували.

У відповідь на це в українському МЗС заявили, що на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.